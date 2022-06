Soldat fængslet: Opbevarede sprængstof

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 32-årig mandlig soldat var udstationeret på mission for Forsvaret, da han blev anholdt og sigtet for at have været i besiddelse af sprængstof siden 2015.

Lørdag blev manden varetægtsfængslet, oplyser Christina Barnow, der er militæranklager ved Auditørkorpset.

- Vi har på den 32-årige soldats kontor på et militært tjenestested fundet fire håndgranater, to brisantgranater, 500 gram formbart sprængstof og nogle detonatorer til granaterne, siger hun.

Manden er blandt andet sigtet efter straffelovens paragraf 192 a, stk. 1, nr. 2, der har en strafferamme på mellem to og otte års fængsel. Auditørkorpset finder det særligt skærpende, at manden flyttede rundt på eksplosiverne.

- Han har haft det opbevaret lidt forskellige steder. Først på et militært tjenested, hvorfra han flytter det ud i offentligheden og hjem til hans daværende bopæl i københavnsområdet. Senere flytter han det tilbage til et andet militært tjenested, hvor det så bliver fundet ved et tilfælde, siger Christina Barnow.

Kraftigt

Hun ønsker ikke at oplyse, præcis hvilken stilling den fængslede soldat har, hvor han senest har haft militært tjenestested, eller hvor han var udstationeret, da han blev anholdt.

Den 32-årige har erkendt at have været i besiddelse af eksplosiverne, der har en betragtelig sprængkraft.

- Det er sådan, at detonatorerne til håndgranaterne er blevet opbevaret sammen med håndgranaterne og de andre eksplosiver, og detonatorer er relativt ustabile. Så de kan gå af, hvis man for eksempel træder på dem. Er de inden for en meter, så kan man risikere, at håndgranaterne og de øvrige eksplosiver går af.

- Vurderingen er, at man skal være 400 meter væk, hvis man skal undgå at blive ramt af fragmenter, hvis eksplosiverne fundet her, ville gå af, siger Christina Barnow.

Ingen mistanke

Den fængslede har ifølge Christina Barnow selv forklaret, at han er kommet i besiddelse af en del af sprængstofferne i forbindelse med militære øvelser.

- Man har ransaget hans bopæl og har ikke umiddelbart fundet andre ting af interesse, så der er på nuværende tidspunkt ingen mistanke om, at han kan have gemt mere sprængstof andre steder. Men vi skal have undersøgt, præcis hvor sprængstoffet kommer fra, og hvorfor der ikke er nogen, der har savnet tingene, siger Christina Barnow.

Manden er foreløbig varetægtsfængslet frem til 8. juli af hensyn til 'retshåndhævelsen' og altså ikke, fordi man vurderer, at der er risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen, fortæller hun videre.