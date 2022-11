Soldater i ildkamp: - Det var superfarligt for os

Den formodede pirat nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem

Leder af dansk Seahawk-helikopter fortæller, at maskingeværskytte og finskytte besvarede ild fra piratbåd i selvforsvar under ildkamp i Guineabugten

KØBENHAVNS BYRET: - Det var en superfarlig situation for os. Vi besvarede med det samme ilden og drejede samtidig helikopteren ned til havets overflade for at komme væk.

Den øjenvidne-forklaring kastede før middag et nyt lys på danske soldaters ildkamp til søs i Guineabugten, som 24. november sidste efterår blev dødbringende for fem nigerianske mænd.

Den blev leveret i retssal 29 af den kaptajnløjtnant, der var leder af den danske Seahawk-helikopter udsendt på en forhøjet alarmmelding om pirateri til det danske krigsskib Esbern Snare.

Læs Ekstra Bladets eksklusive interview med Lucky:

Lucky mistænkt som pirat: Da jeg vågnede, havde de skåret mit ben af

Annonce:

Officeren var ikke i situationen et øjeblik i tvivl om, at det var en piratbåd, der den eftermiddag havde kurs direkte mod et hollandsk fragtskib 80 kilometer syd for Nigerias territoriale søgrænse. Der var flere andre handelsskibe i samme internationale farvand.

Fire varselsskud

Helikopteren nåede frem omkring klokken 15. Officeren forklarede i retten, at han med det samme nåede frem til, at bådens bemanding med otte til ni personer i rødt tøj, udstyr med en krog-stige, tønder og flere andre forhold bonede maksimalt ud på den officielle indikator-liste for pirateri.

De danske soldater kæmpede mod, hvad de opfattede som fjendtlige pirater, mens de opholdt sig i Søværnets MH-60R Seahawk-helikopter på en afstand af omkring 200 meter fra den formodede pirat-speedbåd. Foto: Jens Dresling

Han bed mærke i, at skiff-speedbåden sejlede i meget hurtigt tempo med retning mod det hollandske skib. Den kraftige båd ville nå frem i løbet af en halv time.

- Jeg var ikke i tvivl om, at det var pirater, sagde kaptajnløjftnanten.

Seahawken vendte tilbage til Esbern Snare for at tanke. Omkring klokken 18 var de tilbage med blandt andet en maskingeværskytte og en finskytte.

Annonce:

Danskerne afgav ifølge officeren og maskingeværskytten, som også har afgivet vidneforklaring, at der blev sendt radio-advarsler og affyret fire varselsskud fra kortere og kortere afstand og blinket flittigt med rødt lys.

Ingen tegn på overgivelse

Ingen af delene kastede reaktioner af sig ud over, og maskingeværskytten er ikke i tvivl om, at de opfattede advarslerne. Båden ændrede kurs og satte en zigzag-kurs i høj fart, og der blev smidt ting over bord.

- De blev mere aggressive. Jeg opfattede det sådan, at de gjorde sig klar til kamp. Der var en, der råbte, og vi så folk finde våben frem. Der var ingen tegn på overgivelse, sagde maskingeværskytten.

- Vi blinkede med alt, hvad vi havde. De vidste, at vi var der, lød hans chefs forklaring.

- Hvad skulle de have gjort for at få jer til at stoppe, spurgte anklager Marie Tullin.

- De skulle have stoppet båden og rakt hænderne op, svarede maskingeværskytten.

Men det skete ikke. Danskernes næste skridt var, at finskytten forsøgte at ramme en af skiff-bådens motorer fra cirka 200 meters afstand. Det lykkedes i første omgang ikke.

Den tiltalte etbenede familiefar Lucky sidder som sømmet fast til sin kørestol i retten. Nigerianeren blev mandag afhørt på første retsdag i den verserende straffesag. Tegning: Eigil Norton

Annonce:

Nu var vi i livsfare

Kaptajnløjtnanten og skytten så omkring klokken 18.57 mundingsglimt fra båden og registrerede, at der blev affyret et AK47-skud mod helikopteren.

- Der blev skudt direkte mod helikopteren. Jeg oplevede, at nu var vi i livsfare, og så skød jeg fire salver direkte mod båden for at være sikker på, at de ville stoppe med at skyde på os, forklarede maskingeværskytten.

Helikopterens pilot oplyste som vidne, at helikopteren på det tidspunkt var cirka 50 meter over havets overflade.

- Vi skulle tage kampen op. Det skal vi, når nogen skyder på en dansk enhed, påpegede kaptajnløjtnanten, som understregede, at det er hans klare opfattelse, at både maskingeværskytten og finskytten 'skød i selvforsvar' i situationen.

Efter at have taget afstand til båden i aftenmørket vendte helikopteren tilbage til en position omkring 200 meter fra båden, hvorefter der blev affyret flere skud mod skiffbåden. Igen registrerede vidnerne, at der blev affyret skud fra speedbåden.

Annonce:

Piloten på helikopteren forklarede i retten, at en af de danske soldater igen besvarede ilden. Derefter trak de sig igen tilbage for at afvente, at de to rhib-både med soldater fra Frømandskorpset ville ankomme.

Han så på intet tidspunkt tegn på overgivelse.

- Piraternes kropssprog viste, at de overfor hinanden signalerede 'kom nu - vi skal kæmpe', sagde piloten.

Læs mere om sagen:

Kaptajn på krigsskib: - Vi var nødt til at stoppe piraterne

'Misforstået hensyn': Forsvaret mørklægger kamp-video

Ildkamp med danske militærfolk: 'Skyd ikke, skyd ikke'

Familiefar tiltalt i piratsag: Her er etbenede Lucky