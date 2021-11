Solgte babyalarm 25 gange

En kvinde skal tirsdag i retten i Aalborg for blandt andet at have solgt en babyalarm flere gange

En 44-årig kvinde skal tirsdag i retten i Aalborg for at have bedraget for et samlet beløb på næsten 90.000 kroner.

Hun er blandt andet tiltalt for at have solgt en babyalarm af mærket Neonate hele 25 gange på DBA. Prisen på den eftertragtede babyalarm svingede mellem 250 og 1000 kroner. Køberne modtog dog aldrig babyalarmen.

På DBA havde kvinden også annoncer, hvor hun angiveligt solgte en Kaj Bojesen-abe, en chromecast, skolebøger og en lampe fra Le Klint.

Det skriver TV2 Nord.

Falsk udlejer

Kvinden er tiltalt for over 40 tilfælde af bedrageri, men de er ikke alle foregået gennem DBA.

Den 44-årige fra Aalborg har lokket flest penge ud af folk ved at foregive, at hun udlejede en lejlighed på findroommate.dk og lejebolig.dk. Her overførte flere personer indskud på mellem 8.000 og 23.000 kroner, men de fik altså ikke nogen bolig for pengene.

Bedragerierne har ifølge tiltalen stået på i en periode fra juli 2019 til maj 2020.

Det fremgår ikke, hvordan den 44-årige kvinde forholder sig til anklagerne, men anklagemyndigheden lægger op til, at hun skal idømmes psykiatrisk behandling, hvis hun kendes skyldig.