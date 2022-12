Solgte hash onsdag - dømt torsdag

En 26-årig pusher fra Christianias verdensberømte hashgade blev torsdag idømt fængsel i fem måneder, som han straks startede med at afsone.

Det er ikke noget nyt, at der falder domme over de medvirkende til hashhandlen på Christiania.

Det er dog nyt, at de anholdte fra Pusher Street erkender deres skyld under grundlovsforhøret og straks modtager og afsoner deres fængselsdom.

Solgte fra hashbod

Politiet slog til mod en hashbod på Christiania onsdag kl. 16.30.

Her stod den 26-årige mand og solgte hash sammen med en 40 år ældre mandlig kollega.

I forbindelse med boden fandt politiet 121 gram hash, 11 gram skunk og 1.050 kr. - penge som begge mænd indrømmede stammede fra salg af 21 gram hash.

Fortid som pusher

Det var ikke første gang, at den 26-årige modtog en dom for sit virke som hashhandler på Christiania.

I forbindelse med grundlovsforhøret torsdag kunne anklageren opremse tre domme for salg af hash i Pusher Street siden 8. oktober 2021.

Så sent som 16. juni faldt den sidste dom, der lød på seks måneders fængsel for 'deltagelse i den organiserede hashhandel på Christiania'.

Nyt tiltag

Vicepolitiinspektør Simon Hansen, der er leder af politiets operative indsats i Pusher Street, udtrykker over for Ekstra Bladet stor tilfredshed med torsdagens straksdom.

- Siden oktober i år er der faldet nogle stykker af disse domme, der dog ikke alle har sent den dømte direkte i fængsel, fortæller vicepolitiinspektøren og fortsætter:

- Københavns Politi er glade for, at sager som denne afgøres med en straksdom, da de ellers trækker ud og bliver en endnu større belastning for retssystemet.