Solgte hash til 13-årige piger: Flere personer anholdt

Tre personer anholdt for at sælge hash til to 13-årige piger, og tirsdag blev de fremstillet i grundlovsforhør

Politiet tog mandag kontakt til to 13-årige piger under en politiaktion ved Pusher Street på Christinia.

Kort forinden havde pigerne købt hash i en af gadens hashboder, og derfor blev de fundet i besiddelse af hash til eget forbrug.

Samtidig anholdt politiet tre mænd, som mistænkes for salget af hashen, og to af dem blev fremstillet i et grundlovsforhør tirsdag.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Her blev en 32-årig løsladt, imens en 20-årig blev varetægtsfængslet frem til 3. juli.

Pigernes forældre blev i forbindelse med aktionen kontaktet, og de sociale myndigheder blev også underrettet.

'Pusher Street skal fjernes'

I maj udtalte Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, at hun agtede at fjerne Pusher Street fra Christiania.

- Volden og kriminaliteten omkring Pusher Street har nu nået et niveau, vi hverken kan eller vil finde os i. I København mener jeg, vi skal have plads til Christiania. Det er både skævt, alternativt. Det er kreativt. Men den her hårde, organiserede vold skal skrives ud af fremtiden omkring Christiania, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

Interviewet kom efter flere måneder, hvor volden var blevet forværret på Christiania, og talsperson Hulda Mader udtalte, at hun var bange for, at situationen udviklede sig til en bandekrig.