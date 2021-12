Soloulykke i nat: Mand død på stedet

Fredag nat klokken 23.40 fik Fyns Politi en anmeldelse om en alvorlig trafikulykke.

Ulykken indtraf ved Guldsmedevænget og Sommerfuglevej i Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til Ekstra Bladet.

- Det er en soloulykke, hvor en 89-årig kører bil med sin 84-årge hustru som medpassager. Han får et ildebefindende, hvorefter han kører over et t-kryds og rammer et stengærde, fortæller vagtchefen.

Den 84-årige medpassager blev hårdt kvæstet i forbindelse med ulykken, oplyser vagtchefen.

- Vi har undersøgt stedet, og han er død på stedet. Om det er ulykken eller det ildebefindende, der tager livet af manden, ved vi ikke. Vi skal først have lægeudtalelser, der kan fastslå dødsårsagen, før vi kan konkludere noget, fortæller Peter Vestergaard.

De pårørende er blevet underrettet.