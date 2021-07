Sommerhus-drab: Retsmedicinere har undersøgt dræbt 19-årig

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Retsmedicinere og teknikere har afsøgt et sommerhus i Vellerup i Nordsjælland, hvor en 19-årig mand natten til onsdag mistede livet.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

En rustvogn har netop afhentet den afdøde unge mand.

Ifølge politiet er der tale om drab, og en 40-årig mand kræves senere i eftermiddag varetægtsfængslet i forbindelse med sagen.

Retsmedicinere i mørkelblå dragter på vej ind på gerningsstedet, hvor en 19-årig ligger død. Foto: Kenneth Meyer

Det var kort før klokken 4.30, at Nordsjællands Politi blev tilkaldt til sommerhuset ved Hybenvænget vest for Skibby. På adressen traf politiet flere personer, herunder den 40-årige anholdte og den 19-årige, som var slemt tilredt.

En halv times tid senere blev den unge mand erklæret død.

- Vi har afhørt de øvrige på adressen og forventer for nuværende ikke flere anholdelser i sagen, men det kan den videre efterforskning jo ændre på, siger efterforskningsleder Jakob Rahbek til Ekstra Bladet

Den anholdte fremstilles i grundlovsforhør omkring klokken 14 ved Retten i Hillerød, oplyser politiet.

Vågnede til blå blink

Flere naboer fortæller til Ekstra Bladet, hvordan området siden tidligt i morges har været spærret af.

Ifølge en kvindelig nabo holdt beboerne i sommerhuset sig ofte for sig selv.

- Men det gør vi jo lidt desværre allesammen. I nat vågnede jeg ved, at deres schæferhund gøede ude i haven. Det er sket så mange gange før, at jeg ikke tænkte videre over det, fortæller kvinden.

- Nogle timer efter vågnede vi til, at hele området var fyldt med blå blink, siger kvinden.

En anden beboer på vejen fortæller, at han blev vækket ved lyden af en helikopter, der landede, formentlig en lægehelikopter. Han fortæller, at politiet har været forbi og banke på folks døre for at høre, om nogen har informationer, de kan bidrage med til sagen.

Siden den tidlige morgenstund har området været afspærret af politiet, og det er det fortsat, mens kriminalteknikere og hundepatruljer.

Ekstra Bladet følger sagen ...