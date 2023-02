Sommerhus i brand: - Alt er brandskadet

Nordjyllands Beredskab måtte lørdag tilkalde ekstra enheder, da de rykkede ud til en voldsom brand i et sommerhus i Hirtshals.

Det skriver Nordjyske.

Til Ekstra Bladet oplyser indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab Dennis Møller Hovn, at det var en opmærksom forbipasserende, der alarmerede brandvæsenet, da vedkommende gik tur langs vandet og pludselig så ild, der stod op ad skorstenen og vinduerne på et sommerhus.

Risiko for spredning

Der var ingen, der opholdt sig inde i sommerhuset, og således var der ingen risiko for personskade. Men da den første enhed ankom, meldte der sig en helt andet frygt.

Græsset fra klitterne var nemlig ikke langt fra det hus, der stod i flammer, fortæller Dennis Møller Hovn til Ekstra Bladet.

- Og samtidig kan vi konstatere en kraftig vind, og de to ting lagt sammen gør, at vi tilkalder ekstra styrker. Græsset fra klitterne er ikke andet end en meter fra huset, så det første at sikre er, at branden ikke går i klitterne - for så havde det været helt andet forløb.

Alt er skadet

Således tilkaldte man flere enheder, så der både var brandfolk til at få bugt med ilden i huset og brandfolk til at forhindre en spredning til klitterne.

- Alt er brand-, sod- og vandskadet, fortæller indsatslederen.

- Der har været brand i hele huset, så det er en omfattende renovering, der skal til. Vægge og tag står, men alt er brandskadet.

Politiets brandteknikere skal nu undersøge stedet for at blive klogere på brandårsagen.