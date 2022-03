Sommerhus i flammer: Ikke til at redde

Brandvæsnet forsøger nu at forhindre flere huse i at brænde

Et sommerhus står i flammer på Tunen i Pandrup.

Det står ikke til at redde meddeler Nordjyllands Beredskab på Twitter.

Billeder og videoer fra stedet viser da også, at der ikke er meget tilbage af huset.

Beredskabet arbejder nu på at inddæmme branden, så den ikke spreder sig til flere huse.

Det er taget på det stråtækte sommerhus, der i første omgang brændte.

Foto: Byrd/Thomas Kristensen

Ifølge Nordjyske befandt et ældre ægtepar sig i huset, da branden opstod, men de var nået ud i sikkerhed, inden brandvæsnet kom frem.

Mediet skriver desuden, at to nærliggende sommerhus er i umiddelbar fare for at gå i brand, men at ingen er hjemme i dem.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden er.

Foto: Byrd/Thomas Kristensen

Opdateres ...