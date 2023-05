Sort alarm: Interpols uopklarede sager

De er fundet døde - formentligt dræbt - i Belgien, Tyskland og Holland, men man ved ikke, hvem de er.

Derfor har den internationale politiorganisation, Interpol, slået 'sort alarm' sammen med belgisk, tysk og hollandsk politi.

Det betyder, at myndighederne beder offentligheden om hjælp til uopklarede sager. Specifikt drejer det sig om 22 kvinder, der måtte tage herfra på tragisk vis.

Indsatsen hedder 'Operation Identify Me', og da sagerne ligger 10 til 40 år tilbage i tiden, har politiorganisationen delt billeder af rekonstruktioner af ansigter, smykker og beklædningsgenstande.

Alt sammen i håb om at hjælpe hukommelsen på vej for dem, der måtte vide, hvem kvinderne var.

Interpol håber på, at nogen kan identificere de 22 drabsofre. Foto: Interpol

Kendisser hjælper til

For at få skub i indsatsen har politiet allieret sig med kendte ansigter - skuespillerinder, sangerinder og sportskvinder - fra de tre lande, hvor ofrene er fundet.

'Flere af de 22 ofre led en voldsom død. Nogle var ovenikøbet blevet misbrugt eller sultet, før de døde. Delvist fordi kvinderne højst sandsynligt kom fra andre lande end der, hvor de blev fundet.'

'Der er en sandsynlighed for, at deres kroppe blev efterladt i vores lande for at forhindre efterforskningen,' siger den hollandske skuespillerinde Carina van Leeuwen og Martin de Wit i en udtalelse fra hollandsk politi.

Nogle af de kvindelige ofre menes dog at komme fra Østeuropa, og hvis det lykkes politiet at identificere kvinderne, vil man muligvis også kunne komme frem til gerningspersonerne bag de kriminelle handlinger.

'I lignende sager har offerets identitet ført til anholdelsen af en mistænkt,' siger Anja Allendorf fra tysk politi.