'Sort enke' dømt til døden ved højesteret

Der er ingen nåde til 74-årig japansk kvinde, der er dømt for at have dræbt tre mænd og forsøgt at dræbe en fjerde

Den 74-årige japanske kvinde Chisako Kakehi, der i 2017 blev dømt til døden, har fået stadfæstet sin dom ved den japanske højesteret.

Det skriver CNN.

Chisako Kakehi har fået tilnavnet 'Den sorte enke', fordi hun i stil med edderkoppen af samme navn har taget livet af sin mage - eller i hendes tilfælde tre ægtemand eller forlovede, der alle var velhavende.

Alle tre mænd, som hun er dømt for at have dræbt, havde hun et forhold med, og i alle tre tilfælde begyndte hun arbejdet med at arve efter dem umiddelbart efter deres død.

Fandt cyanid i blodet

Den umiddelbart systematiske fremgangsmåde havde hun ellers haft held med to gange, indtil politiet begyndte at undersøge hendes mands død nærmere i 2013.

Manden døde mindre end to måneder efter parrets bryllup, og den efterfølgende obduktion viste, at ægtemanden havde nervegiften cyanid i maven og i blodet. Kvinden blev anholdt 11 måneder efter.

En tidligere forlovet, der døde i forbindelse med et styrt på motorcykel, viste sig også at have spor af cyanid i blodet.

Chisako Kakehi blev anholdt i 2014 under stor mediebevågenhed i Japan. Hun benægtede dengang drabene, men har siden tilstået. Foto: Kyodo News/AP/Ritzau Scanpix

'Dødsstraf uundgåelig'

Den nu 74-årige kvinde var målrettet gået efter velhavende mænd via datingsider, og så snart hun havde vundet deres tillid, slog hun altså til for at sikre sig deres formue.

Tidligere i forbindelse med sagen havde kvinden erkendt at have begået drabene, men hendes forsvarere forsøgte ved højesteretssagen alligevel at få sænket straffen, så hun ikke skulle dømmes til døden. Her argumenterede de blandt andet, at hun er dement og ude af stand til at deltage i en retssag.

Retten var dog ikke klar til at skåne kvinden.

- Hun brugte datingsider til at komme i kontakt med ældre ofre en efter en, og hun forgiftede dem efter at have vundet deres tillid. Det er en skruppelløs forbrydelse baseret på planlægning og stærke, morderiske intentioner, lyder det fra dommer Yuriko Miazaki, der understregede, at 'dødsstraf er uundgåeligt'.

Der er endnu ikke sat nogen dato på kvindens henrettelse.