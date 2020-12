Sortklædte fjerner grafitti efter voldsom demo

Gik atter på gaden mandag - denne gang for at rydde efter sig selv

Lørdag demonstrerede de voldsomt imod Mette Frederiksen og regeringens stramme coronatiltag.

I dag, mandag, var flere af deltagerne så på gade igen. Denne gang for at fjerne grafitti og rydde op efter rod, der fulgte med lørdagens demo, der var uanmeldt, og hvor der blev affyret en større mængde fyrværkeri.

I facebook-gruppen Men in black, Denmark, der er der sortklædte demo-folks side på det sociale medie, har man mandag aften udsendt en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er anonym. Men, der er billeder af anonyme, der fjerner grafitti.

'Officiel udtalelse omkring demonstration Lørdag 19. December .

København, 21. December 2020

De Sortklædte var igen ude at marchere i lørdags. Ikke fordi vi forsøger at benægte Coronakrisen, men vi er i den grad skeptiske overfor de redskaber regeringen bruger overfor befolkningen.

Derfor vi var ude at markere den stigende utilfredshed i befolkningen med regeringens Coronahåndteringer, herunder, men ikke udelukkende: Tvangsindførelse af mundbind, nedlukning af især små virksomheder, manipulation og grundlovsbrud, fjernelse af selvbestemmelse hos den ældre befolkning, neglicering af kunstnernes erhverv, ringeagt for sundhedspersonalets livsnødvendige indsats! Og ikke mindst, håndteringen af minkskandalen!

En deltager ved lørdagens march viste sin utilfredshed med landets statsminister. Foto: Kenneth Meyer

Vi nægter at være brikker i politikernes skjulte magtspil.

Marchen og demoen forløb fint og vi undgik endnu engang konfrontation med politiet, som mange tror er vores formål. Vi beviste at vi er samlet for et højere formål og har nu gentagne gange bevist, hvordan vi står sammen, talstærke og ansvarlige.

Vi som bevægelse, er nye og har forsøgt at styre slagets gang, så godt vi kunne. Men vi kan ikke kontrollere alt hvad der forløber under en march, selvom vi har gjort, og gør vores bedste, til at fokusset forbliver på budskaberne.

Vi tager derfor afstand fra elementer, som forstyrrede marchens budskab, ved at ty til hærværk

For at vise at vi tager ansvar, har vi samlet en gruppe af deltagerne fra marchen, som er ude at gøre rent efter graffiti, der måtte have været forekommet, efter lørdagens marchen. Dette vil blive efterbehandlet og håndteret professionelt.

Vi vil dog endnu engang rette fokus mod budskaberne og regeringens manipulerende tilgang til befolkningen. Vi er rigtig mange som har fået nok – og for hver dag bliver vi flere.

Vi er her. Vi er mange. Vi er ansvarlige.

Vi er Sammen For Frihed.'

