Sortklædte mænd i centrum af København: Kaster med kanonslag

En større gruppe personer går gennem gaderne i København fredag aften.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter om, at der bliver kastet med kanonslag, og romerlys bliver affyret.

Gruppen er gået fra Nørreport og bevæger sig videre af Gothersgade i den centrale del af hovedstaden og er nu ankommet til Christiansborgs Slotsplads.

Hooligans

Vagtchef hos Københavns Politi Henrik Brix fortæller, at man i skrivende stund er på vej til stedet, men at man derudover ikke har yderligere.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter videre, at der er flere end 100 mennesker på gaden, og at der bliver råbt; 'Frihed for Danmark. Vi har fået nok'.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der blandt andet tale om forskellige hooligan-fraktioner fra hele landet. Angiveligt er det en protest-manifestation rettet mod regeringen og Mette Frederiksens restriktive coronapolitik.

Se flere billeder fra København her. Foto: Kenneth Meyer