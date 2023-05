Spadrabet: Ibens 45-årige eksmand kendt skyldig

38-årige Iben Salling Syrik mistede livet efter at være blevet slået i hovedet med en jernstang, mens hun lå i et udendørs spabad ved sine forældres sommerhus. Nu er hendes eksmand kendt skyldig

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): Den 38-årige erhvervskvinde Iben Salling Syrik blev dræbt med fuldt overlæg af sin eksmand.

Det er et enigt nævningeting ved Retten i Kolding kommet frem til i sagen, hvor den 45-årige far til deres fælles mindreårige søn er tiltalt for manddrab.

Skyldkendelsen faldt kort efter klokken 10 mandag formiddag.

Med kendelsen har nævningetinget fejet den tiltaltes egen forklaring til side.

Han har undervejs i sagen erkendt, at han ganske rigtigt var på gerningsstedet, ligesom han erkender at have slået Iben Salling Syrik to gange i hovedet med en medbragt jernstang.

Nægter manddrab

Men han nægter, at han slog sin ekskone for at dræbe hende og hævder, at årsagen til, han endte med at slå, var, at han gik i panik, da hun begyndte at råbe ad ham.

Nævningesagen mod den 45-årige mand tog en uventet drejning nærmest inden, den var gået i gang, idet han i første retsmøde i sagen erkendte at have slået Iben Salling Syrik i hovedet med en jernstang. Men han nægter, at han slog for at dræbe. Privatfoto

Annonce:

Han har fra begyndelsen af hovedforhandlingen af samme årsag erkendt at have begået rå og brutal vold men nægtet sig skyldig i tiltalen om manddrab.

Iben Salling Syrik mistede livet sent om aftenen 8. december 2019, mens hun lå nøgen i et opvarmet udendørs spabad ved sine forældres sommerhus ved Give i Midtjylland.

Da hun blev angrebet med det første af de mindst to afgivne slag med jernstangen, lå hun stadig i spabadet.

Så langt er den 45-årige mand enig i tiltalen. Men herfra har han en anden forklaring på, hvad der skete den skæbnesvangre decemberaften.

Annonce:

- Jeg panikker og slår

- Hun ligger i det udendørs spabad, da jeg kommer derud. Hun råber: 'Hvem fanden er du?'. Jeg panikker og slår hende med jernstangen. Jeg rammer hende på siden af hovedet. Hun falder forover i spabadet. Jeg tager hende så op og lægger hende på nogle måtter og sten, der er ved siden af spabadet. Hun kommer lidt efter til sig selv og begynder at råbe. Jeg panikker og slår hende igen, lød den tiltaltes forklaring, da han blev afhørt i det første retsmøde i sagen.

Det er under obduktionen blevet fastslået, at dødsårsagen er drukning. Iben Salling Syrik havde kvæstelser i hovedet efter slagene, men hun havde ikke kraniebrud.

Iben Salling Syrik blev 9. i december 2019 fundet død i et udendørs spabad ved sine forældres sommerhus. Gerningstidspunktet var sent om aftenen dagen før. Foto: Børge Larsen

Det fremgik af eksmandens forklaring, at han på gerningsaftenen forinden havde sat sig op på en gammel scooter hjemme hos sig selv i Horsens og sat kurs ud mod sine tidligere svigerforældres sommerhus i Vesterlund, hvor Iben Salling Syrik opholdt sig.

Formålet var, sagde han, at han ville tale ud med sin tidligere hustru om deres problemer om samvær med deres fælles femårige søn.

Tiltalt: Jeg ville forsvare mig selv

Da anklager Anna Holm Christensen borede i, hvorfor han havde medbragt en jernstang til en snak om samvær, svarede han, at det skyldtes, at han ville være i stand til at forsvare sig selv, hvis det viste sig, at Iben havde besøg af en eventuel kæreste, når han kom ud til sommerhuset.

Annonce:

Da skyldkendelsen faldt mandag formiddag, fortrak den tiltalte ikke en mine.

Mens retsformanden læste præmisserne for kendelsen op i den store retssal 11 i domhuset i Kolding, sad Iben Salling Syriks eksmand nærmest apatisk og kiggede ned i bordet foran sig, mens han holdt den ene hånd op foran sit ansigt.

Nu mangler henholdsvis anklager Anna Holm Christensen og forsvarer Michael Juul Eriksens procedurer om strafudmålingen til den 45-årige mand, før sagen bliver optaget til dom.

Ekstra Bladet følger fortsat sagen i Retten i Kolding...

Hør mere om sagen i 'Afhørt' fra 25. april herunder eller i din podcast-app