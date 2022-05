Spækhugger i Limfjorden: Enden er nær

Ekstra Bladets reporter fortæller, at den strandede hval næsten ikke viser livstegn

Det er nu godt fire uger siden, at en spækhugger fredag 8.april strandede i Limfjorden ved Hals.

Søndagen samme weekend fik myndighederne hvalen fri af havbunden, men selvom hvalen blev trukket ud på dybere vand, blev den liggende i vandoverfladen og svømmede ikke væk.

Fire uger efter ligger spækhuggeren stadig det samme sted, og hvalens fremtidsudsigter ser sorte ud.

Spækhuggeren var tidligere strandet, og her fik den hjælp til at komme fri. Foto: René Schütze.

Den har givet op

Ekstra Bladet tog til Limfjorden, for at se den fortabte og trætte hvals sidste rejse.

- Hvalen ligger stadig det samme sted, som den hele tiden har gjort. Den er i live, men dens finne har lagt sig ned. Det ligner bare en sten, som ligger ude i vandet, siger Ekstra Bladets reporter.

Det er ikke muligt se spækhuggeren detaljeret inde fra land, men på Ekstra Bladets droneoptagelser kan man se, at der er måger, som er begyndt at hakke i hvalen. Den har derfor fået et stort åbent sår på ryggen.

- Vi filmede spækhuggeren i omkring 10 minutter, og den pustede kun ud én gang. Den ligger bare helt stille ude i den bagende sol på relativt lavt vand, og mågerne hakker i dens åbne sår. Den har givet op, siger Ekstra Bladets reporter.

Det er overraskende, at spækhuggeren har levet så længe, fortæller vildtkonsulent. Foto: René Schütze.

Overbevist om, at den dør

Ivar Høst, som er vildtkonsulent ved Naturstyrelsen, er også enig i, at hvalen har givet op.

- Jeg tør ikke sætte en tidshorisont på, men jeg er overbevist om, at den dør der, hvor den ligger i øjeblikket. Den svømmer ikke sin vej nu, det punkt er vi kommet ud over, for nu har den ligget i fire uger i samme område, og den har ikke taget føde til sig, siger Ivar Høst.

Han fortæller også, at de kan se, hvor tynd den er blevet, og derfor kan han godt sige, at hvalen på et eller andet tidspunkt dør, hvor den ligger.

Samtidig forklarer Ivar Høst, hvorfor mågerne allerede er begyndt at hakke i spækhuggeren.

- Der er relativt lavvandet i Limfjorden i dag, og som hvalen ligger i øjeblikket, så støtter den på bunden, og det gør den for at spare kræfter.

- Det gør så også, at ryggen kommer helt fri af vandet, og mågerne er sådan indrettet, at når der er let adgang til føde, så tager de det ikke så nøje, at hvalen ikke er død, siger Ivar Høst.