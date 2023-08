Spærrede Pusher Street: Nu er hashsalg i gang igen

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Fronterne er trukket op på Christiania, hvor en gruppe christianitter i løbet af natten spærrede indgangene til Pusher Street.

Ekstra Bladets folk på stedet fortæller, at stemningen tirsdag morgen er speciel omkring hashgaden.

Flere steder er afspærringen blevet væltet, og for kort tid siden rykkede en flok hættetrøjeklædte personer en container, hvor der står 'stop vold, drab og overfald', så den ikke længere spærrede en af indgangene, hvorefter der lød jubel.

En fyr, der cyklede forbi en af afspærringerne, hvor der stod en opfordring til at købe sin hash et andet sted, konstaterede: 'Som om de stopper os'.

Og kort før klokken 11 er hashsalget i gang igen, konstaterer Ekstra Bladets folk på stedet.

I en pressemeddelelse, der blev sendt omkring klokken 4 natten til i dag, fremgik det, at aktionen sker i håb om 'at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni', og at 'aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i og omkring Pusher Street. En del af disse episoder får offentlig bevågenhed, men mindst ligeså mange sker i det skjulte og når aldrig avisernes overskrifter'.

Københavns Politi oplyser, at de er til stede derude og følger situationen tæt.

Sådan så det ud, efter flere af afspærringerne blev væltet eller flyttet.

