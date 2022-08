Spærrer hovedvej: Frontalt sammenstød

Opdateret klokken 17.20: Vejen er genåbnet, melder politiet.

Politi og redningsmandskab er søndag eftermiddag rykket ud til et uheld på Ringvejen vest for Ribe.

Her er der sket et frontalt sammenstød mellem to biler.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter. Vagtchef Ole Aamand uddyber over for Ekstra Bladet:

- To biler er kørt sammen. Vejen er helt spærret. Umiddelbart ingen alvorlig personskade, men det er et uheldigt sted, vejen er spærret i forhold til frafikken.

Uheldet er ifølge Vejdirektoratet sket på hovedvejen Rute 11 ved frakørslen mod Nørre Farup og Ribe. Her forventer man tidligst, at vejen genåbner 17.30.

Der er tale om en dansk og en tysk bil, som er kørt sammen, oplyser vagtchefen. Begge biler er ved at blive fjernet, hvorefter vejen kan åbne igen.