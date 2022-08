Sydjyllands Politi melder om en fastklemt i et uheld mellem to biler

Politi og redningsmandskab er søndag eftermiddag på vej til et uheld på Ringvejen vest for Ribe.

Her er der meldinger om et frontalt sammenstød mellem to biler.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Her lyder det også, at vejen er spærret.

Opdateres ...