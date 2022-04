Spærrer motorvej: Varevogn ligger tværs

Flere biler har mandag aften været involveret i et uheld på motorvejen

Mandag aften er Amagermotorvejen delvist spærret fra Ørestad mod Avedøre ved Gl. Køge Landevej.

Her er en varevogn væltet, og den ligger nu på tværs og spærrer for to spor. Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Ifølge Trafikinfo.dk er både politi og redningsmandskab på stedet.

Her lyder det fra Vestegnens Politi, at der er flere biler involveret i uheldet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kenneth Meyer

Det giver en del kødannelse på strækningen, melder politikredsen på Twitter. Motorvejen forventes tidligst ryddet klokken 19:15.

Klokken 19.21 er motorvejen dog fortsat ikke ryddet.

Ifølge vagtchef Lars Guldborg er der kørt en person til tjek på sygehuset, men ikke med alvorlig tilskadekomst.

Opdateres ...