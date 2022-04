Spærret motorvej - tre på hospitalet

Uheld på Nordjyske Motorvej spærrer højre spor fra Hobro mod Aalborg mellem Haverslev og Sønderup.

Ulykken, som politiet fik meldingen om klokken 8.01, involverede en personbil, to varebiler og en lastbil, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund til Ritzau.

Tre personer er kørt på Aalborg Universitetshospital, hvor to er kørt på traumecenteret, mens den tredje er kørt til tjek.

Alle er uden for livsfare.

