Spærret motorvej

Uheld på Nordjyske motorvej spærrer højre spor fra Hobro mod Aalborg mellem Haverslev og Sønderup.

Det skyldes en havareret bus i nødsporet.

Bilister der kører nordgående anbefales at køre fra ved afkørsel 33 og finde alternative ruter, skriver Nordjyllands politi på Twitter.

Forlænget rejsetid på op mod 30 minutter.

