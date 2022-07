Spærret: Uheld på motorvej

Et spor er spærret i vestgående retning efter uheld på Herningmotorvejen

Opdatering klokken 12.15: Der er igen åbent i begge vognbaner, oplyser politiet.

Der er sket et uheld på Herningmotorvejen, og et spor et spærret.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Uheldet er sket i vestgående retning mellem afkørsel 39 og 40. Politi redningsmandskab er på stedet.

I første omgang lød meldingen, at der var helt spærret, men politiet har efterfølgende oplyst, at det ene spor er genåbnet.

'Der arbejdes med oprydning på uheldsstedet, så kør forsigtigt i området,' lyder det fra politikredsen.

