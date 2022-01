Spanien: Barn dræbt i hoppeborgs-ulykke

Et kraftigt vindstød løftede tirsdag en hoppeborg flere meter op i luften under et arrangement i Spanien.

Flere børn legede på hoppeborgen under ulykken, og i alt otte af dem kom til skade. En otteårig piges liv stod ikke til at redde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den tragiske hændelse fandt sted i byen Mislata, der ligger i den østlige del af Spanien. To af de tilskadekomne børn er i kritisk tilstand.

Byens borgmester har erklæret tre dages officiel sørgeperiode. Alle kommende parader er ligeledes aflyst.

16. december fandt en lignende ulykke sted på den australske ø Tasmanien. En lokal skole var i gang med at fejre skoleårets afslutning, da en hoppeborg ligeledes blev løftet op af et vindstød. Her mistede seks børn livet.