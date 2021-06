Spansk mand fængslet for at dræbe og spise sin mor

En spansk mand skal 15 år i fængsel for at slå sin mor ihjel, spise hende og fodre hende til sine hunde

En grum sag har rystet Spanien.

28-årige Alberto Sánchez Gómez er ved Retten i Madrid blevet dømt skyldig for at have dræbt og spist sin mor, María Soledad Gómez.

Det skriver BBC.

Alberto Sánchez Gómez blev arresteret tilbage i 2019, da politiet fandt ligdele omkring María Soledad Gómez' hus. Nogle af ligdelene blev opbevaret i plastikcontainere.

Alberto Sánchez Gómez argumenterede for, at han var psykotisk i gerningsøjeblikket, men det afviste retten. Retten dømte Alberto Sánchez Gómez til 15 års fængsel for at dræbe sin mor, mens han i tillæg fik fem måneder for at skænde hendes lig.

Derudover skal han betale 446.000 kroner i godtgørelse til sin bror.

Udtrykte bekymring

Politiet kom på sporet af det makabre fund tilbage i februar 2019 i Madrid, fordi en veninde til María Soledad Gómez, havde udtrykt bekymring for hendes velbefindende.

I retten kom det frem, at Alberto Sánchez Gómez, der på gerningstidspunktet var 26 år, havde kvalt sin mor, da de to var havnet i en uoverensstemmelse med hinanden.

Derefter parterede Sánchez sin mor, spiste hende og fodrede hende til sine hunde over en periode på to uger.

Ifølge spanske medier var manden kendt for tidligere at have været voldelig over for sin mor, og Alberto Sánchez Gómez havde i den forbindelse fået et polititilhold mod at opsøge eller se sin mor.