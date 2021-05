Spanske attentatplaner: Anholdt i Danmark

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Spansk politi oplyser på twitter, at man har gennemført en aktion rettet imod organiseret kriminalitet på Costa del Sol.

I den forbindelse er der foretaget anholdelser i både spanske Marbella og Danmark, oplyser Policia National.

Politiet oplyser samtidig, at det handler om attentatplaner.

Det har ikke været muligt at få sagen bekræftet fra de danske myndigheder, men det svensksprogede medie, Sudkusten.se, skriver, at det tilsyneladende handler om et opgør i mellem to kriminelle organisationer, der blandt andet gør sig i narkotika.

I forbindelse med dette opgør er det myndighedernes opfattelse, at der skulle udføres et drab på en ledende figur.

Drabsforsøget blev dog afværget ved politiets indgriben. Man havde ellers forsøgt at spore det mulige offer ved placere en gps tæt på hans person.