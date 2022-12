Spar ikke: Det er farligt!

Ud over den åbenlyse fare for trafiksikkerheden irriterer det bilisterne, når andre glemmer at tænde baglygterne

Mange bilister glemmer at tænde for baglygterne, når det bliver mørkt eller sigtbarheden er nedsat.

I en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik svarer 73 procent af bilisterne, at de en eller flere gange har oplevet biler med slukkede baglygter, selv om de burde være tændt.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig er mange biler på vejene, hvor baglygterne ikke tænder automatisk, når bilen startes, eller når det bliver mørkt eller regner.

Det kan skabe farlige situationer og utryghed i trafikken - og er desuden ulovligt og til stor irritation for andre bilister.

Sektionsleder i Københavns Politis Færdselsafdeling, Politikommissær Peter Veje, sætter over for Ekstra Bladet nogle ord på faren ved manglende baglys.

- Der er hos de fleste bilister en forventning om, at alle baglygter er tændt, når omstændighederne kræver det, og fokuserer derfor ofte kun på disse. Hvis man kører bag en bil uden tændte baglygter, ser man 'igennem' denne og retter opmærksomheden mod den foran igen, der HAR lys på. Afstanden mellem køretøjerne bliver derfor for kort til en pludselig opbremsning.

Rådet for Sikker Trafik har derfor søsat en kampagne, der skal skærpe trafiksikkerheden og trygheden.

Irritationsbarometret

Pernille Ehlers, chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik forklarer om valget af undersøgelsens og derved kampagnens tema:

- Vi får mange henvendelser fra borgerne vedrørende potentielle emner, som vi kunne kaste os over, og ofte er det en adfærd hos andre bilister, der irriterer.

- I top fem ligger altid andre bilisters manglende lys i baglygterne. Når vi udsender spørgeskemaer, hvor det er muligt at nævne flere ting, der 'irriterer', nævner ca. halvdelen denne forseelse.

Det er ikke altid, at bilens lyssensor registrerer, at lygterne bør være tændt i tusmørke, regn eller tåge, og nogle biler er endnu ikke udstyret med den funktion. Derfor anbefaler Rådet for Sikker Trafik, at man sætter sig grundigt ind i, hvordan lyset på ens bil fungerer.

- Hvis man er usikker på, om der er lys i baglygterne, så er den sikre metode, at man tænder nærlyset. Så er der lys på både foran og i baglygterne, slutter Pernille Ehlers

Den aktuelle kampagne fra Rådet for Sikker Trafik viser bilisterne, hvordan de får styr på baglygterne.