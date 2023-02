Sparkede hund og tævede ejer med trafikkegle

En 35-årig mand har erkendt, at han gik amok og sparkede hund, inden han angreb hundens ejer med trafikkegle

Søndag aften udspillede sig et drama foran en Netto i Valby omkring 18.30, da en 35-årig rumænsk mand gik amok og bevæbnet med en trafikkegle gav et mandligt offer et slag i ansigtet, så han fik skader.

Det har den 35-årige i dag erkendt under et grundlovsforhør i dommervagten i København og han kunne derfor få en straksdom på tre måneders fængsel for rå vold

Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Sparkede hund

Ifølge politiet blev gerningsmanden først set umotiveret sparke en hund, der stod tøjret ude foran en Netto-butik, mens ejeren var inde for at handle.

Og da vidner fortalte hundens ejer om episoden, da han kom ud af supermarkedet, ville den chokerede hundeejer forsøge at konfrontere rumæneren, der stadig var i nærheden.

Men han var øjensynligt ikke interesseret i at snakke og i stedet for at stoppe op, tog han en trafikkegle, som han slog hundeejeren med i ansigtet.

Den 35-årige blev hurtigt anholdt og overnattede i fængslet, inden han mandag formiddag fik sin dom.

