Specialister kobles på eftersøgning

Den 32-årige Beata Ratzman forsvandt sporløst 24. september i år i Malmø-forstaden Oxie, der ligger bare omkring 40 kilometer fra København.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at hun skal findes i Danmark. Det oplyser Nils Norling, der er pressetalsmand fra politiet i Malmø.

- Kvinden er efterlyst som savnet via Interpol, men det er noget, der er rutine, når svensk politi leder efter en forsvundet person. Vi har ingen mistanke om, at hun ville være i udlandet, men mener, at hun er i Sverige, siger han til Ekstra bladet.

Sidste spor af kvinden var, da hun blev set stige ind i sin mands sølvfarvede Suzuki. De lå i skilsmisse, og manden er siden blevet fængslet, mistænkt for kidnapning. Men han nægter sig skyldig.

Nu kobles en række specialister fra politiets gerningsmandsprofileringsgruppe på sagen.

- Vi ønsker ikke en gerningsmandsprofil, men som led i at gøre alt, hvad vi kan for at finde kvinden, ønsker vi, at nye øjne med stor specialistkompetence ser på den efterforskning, vi har, for at se, om den kan føre os fremad, siger Nils Norling og fortsætter:

- Det er almindeligt, at efterforskere rundt om i Sverige på denne måde søger hjælp fra en eller flere specialister inden for gerningsmandsprofilgruppen.

Håbet svinder

Beata Ratzman kom til Sverige fra Polen i 2012 for at flytte sammen med den mand, som nu er sigtet for at stå bag hendes forsvinden. To uger før, hun forsvandt, ansøgte hun om, at han skulle have et tilhold mod at kontakte hende, men fik afslag.

Den 32-årige kvinde, der er mor til et barn, havde næsten daglig kontakt med sin mor og søster i Polen. Derfor reagerede de også hurtigt, da de ikke kunne få kontakt med hende.

- Der bgynder at gå for lang tid nu. Vil vil vide, hvad der er sket. Det ene øjeblik har vi håb for at mistede det næste øjeblik, siger Beata Ratzmans søster til Aftonbladet.

Gerningsmandsprofileringsgruppen består af otte eksperter, herunder politifolk med lang erfaring med efterforskning af alvorlige sager, kriminaltekniker, retspsykiater og adfærdsforsker. De kan tilkaldes til hele landet i særligt komplicerede efterforskninger om eksempelvis grov vold, seksualsager, afpresning, trusler og mordbrand.

Deres tværfaglige kompetemcer kan give nye indfaldsvinkler og teorier, som kan anvise nye veje i efterforskningsarbejdet.