Spejderleder tiltalt for barnedrab

- Knogler er kroppens hårdeste materiale. Når vi konstaterer knoglebrud, så er det et udtryk for, at der har været anvendt stor kraft, lyder det fra vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen, Retsmedicinsk Institut, der har undersøgt barneliget

Ekstra Bladet

Er en midaldrende kvinde fra en lille midtjysk by skyldig i et brutalt og bestialsk drab, mens hun skulle forestille at passe på og drage omsorg for sit offer. Eller har barnets tragiske død en anden forklaring?

Spørgsmålene hober sig op, mens omverdenen forsøger at fatte, hvordan en lille pige på 15 måneder kunne blive udsat for en så frygtelig og brutal behandling, at hun døde under tragiske og mystiske omstændigheder natten til 29.