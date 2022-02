Spektakulær flugt: Hårdere straf til NNV-boss

Aktionen var nøje planlagt. Udførelsen brutal. Fire social- og sundhedsassistenter blev truet på livet flere gange med våben, der godt nok var ladt med løse skud, men som fremstod som skarpe våben. I situationen må det have 'fremstået meget skræmmende'.

Sådan lyder det blandt andet i Østre Landsrets begrundelse for at skærpe byrettens straffe i sagen om en voldsom og spektakulær fangeflugt i november 2019.

Her blev bandelederen Hemin Dilshad Saleh med hjælp fra flere medlemmer af NNV befriet fra retspsykiatrisk afdeling i Slagelse.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sådan flygtede Hemin Dilshad Saleh fra psykiatrisygehuset i Slagelse.

I dag har Østre Landsret i en ankesag skærpet Hemin Dilshad Salehs straf til et år og ni måneders fængsel. Det er et halvt år mere, end han fik i byretten.

Den i dag 26-årige bandefigur sad surrogatfængslet i forbindelse med en sag om overfald, da han ved hjælp af to gasvåben, som lå skjult i en bradepandekage overtrukket med glasur og flødeskum, truede sig ud i friheden.

Landsretten lægger vægt på, at Hemin Dilshad Saleh - udover at være straffet adskillige gange tidligere - var iniviativtager til befrielsesaktionen, at han både pegede på personalet med et skydevåben og satte det for hovedet af to af dem. Det var også ham, der affyrede det løse skud.

Politi ved retspsykiatrisk afdeling i Slagelse efter flugten. Arkivfoto: Per Rasmussen

For i hvert fald en af de fire social- og sundhedsassistenter, der blev truet, har episoden haft voldsomme konsekvenser. Hun er i dag ikke i stand til at arbejde.

- Jeg har altid været psykisk stærk. Jeg var tovholderen i min familie med mine børn og mine søskende, nu sidder jeg bare. Jeg gør ikke noget. Jeg er bange for alting, fortæller hun i et stort interview med fagbladet FOA i forbindelse med ankesagen.

'Jeg kender ikke det her liv'

Camilla, som ikke har ønsket at have sit efternavn frem, har 25 års erfaring som social- og sundhedsassistent i retspsykiatrien. Men 19. november for to år ændrede alt sig, da hun fik sat en pistol i nakken, og hendes ene fod blev strejfet af en susen fra det løse skud.

Hun har forsøgt at vende tilbage til arbejdet, men hver gang har hun måttet opgive.

- Jeg har svært ved at acceptere, at en knægt, der er yngre end mit yngste barn, har revet tæppet væk under mit liv på den måde. Og jeg kender ikke det her liv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal agere i det, fortæller hun.

Hemin Dilshad Saleh blev efterlyst med dette billede. Politifoto

I toppen af berygtet bande

Ved fangeflugten for to år siden var 26-årige Hemin Dilshad Saleh den ubestridte bandeleder af NNV, og i dommen fra Østre Landsret omtales han stadig som leder af bandegrupperingen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver Saleh dog i øjeblikket udfordret på sin position, men han befinder sig fortsat øverst i hierakiet.

NNV er en bandegruppering i det københavnske nordvestkvarter, som de seneste måneder har gjort sig blodigt bemærket i en brutal konflikt med den svenske gruppering Söderkulla udenfor Malmö.

Konflikten brød ud i starten af december, hvor et 27-årigt medlem af NNV blev dræbt med et skud i ryggen på Nørrebrogade. Kun 19 timer senere blev en 17-årig bulgarsk statsborger dræbt i en frisørsalon i Rødovre. En 15-årig kunde blev skudt i hånden, mens indehaveren af frisøren fik flere skud i maven, men overlevede.

'Hellere deres mødre græder end vores'

I Malmø er en 25-årig dansk statsborger blevet dræbt i forbindelse med konflikten. Efter drabet kunne Ekstra Bladet fortælle, at offeret havde relationer til personkredsen omkring selvsamme frisørsalon i Rødovre. Samme aften som drabet sendte gadebanden NNV et ildevarslende budskab på sociale medier. 'Hellere deres mødre græder end vores,' lød teksten, der blev efterfulgt af et billede, hvor det svenske boligkvarter var tagget.

Natten til i dag fredag 4. februar udbrød der brand i frisørsalonen. Politiet mener, at branden er påsat.

NNV blev født ud af en intern konflikt i den københavnske gadebande Brothas. 16. september 2018 var Hemin Dilshad Saleh blandt de 11 bandefolk, der gennemtæskede og stak en mand i halsen med kniv. Det var under varetægtsfængslingen i den sag, at Saleh stak af under et ophold på psykiatrisk afdeling.

Han var på flugt i tre måneder, før han blev anholdt. Ved den efterfølgende retssag blev han idømt 12 måneders fængsel.