Spindoktor for jihad-boss: Løsladt fordi han var for tyk

Adel Abdel Bary har lagt det særligt sikrede fængsel ADX Florence i Colorado i USA bag sig og går nu omkring i London som en fri mand.

Det oplyser flere britiske medier med Daily Mail og Euro Weekly News i spidsen.

OK, og hvad så, vil man måske tænke.

Men den nu 60-årige terrordømte egypter og tidligere spindoktor for den afdøde leder af Al Qaida, Osama bin Laden var i flere år en af verdens mest eftersøgte og berygtede mænd.

Den nu løsladte eks-terrorist var en af den senere afdøde Al Qaeda-leder Osama bin Ladens mest betroede rådgivere. Foto: Ritzau Scanpix

Dømt for bombeangreb

Adel Abdel Bary havde en central position i jihad-organisationen, og efter sin anholdelse i 2012 blev han idømt 25 års fængsel i USA for medvirken til ikke færre end 285 anslag og forbrydelser med tråde til terrorisme.

Retten fandt ham blandt andet skyldig i at have været med til at organisere flere bombeanslag i Tanzania og Kenya tilbage i 1998, som i alt kostede 224 menneskeliv.

Et af ofrene for terrorangrebet på USA's ambassade i Nairobi i 1998. Den nu løsladte Adel Abdel Bary blev senere dømt for at have været med til at planlægge det brutale anslag. Foto: Sayyid Azim/AP

Mistænkt for blodig ambassadebombe dør kort før retssag

Adel Abdel Bary vandt for nylig en benådningssag. En 'early mercy case' på amerikansk.

Hans forsvarere overbeviste retten om, at han led af invaliderende overvægt som følge af en særlig lidelse. De fik medhold i, at han var så tyk, at han ville være særligt sårbar over for corona-smitte under afsoning.

Et liv under overvågning

Adel Abdel Bary er ifølge sine advokater indstillet på at nyde en stille tilværelse sammen med sin jævnaldrende hustru Ragga.

Overfor mediet Euro Weekly News siger kilder i Home Secretary, der har ansvaret for den nationale sikkerhed i England og Wales, at Adel Abdel Bary udgør 'en stor hovedpine' og vil kræve konstant overvågning af sikkerhedsvagter og sende en betydelig retning videre til skatteyderne.

Parrets søn Abdel-Majed Abdel Bary blev tidligere i år anholdt i Spanien og lever nu i fangenskab.

Også han har i den grad gjort sig bemærket som en mand, der spreder ondskab, død og ulykke.

Stod med afhugget hoved

Den nu 29-årige mand er identificeret som den rapper, der lod sig fotografere med et afhugget hoved, og lovede død over alle vesterlændinge.

Bary 'Junior' var en af de omkring 50 tidligere britiske jihadister, som i 2015 valgte at desertere fra Islamisk Stat, fremgår det af artikler i det engelske medie Sunday Telegraph.

Før Adel Abdel Bary's søn forlod sit hjem i London i 2013 til fordel for Syrien var Adbel-Majed en talentfuld rapmusiker. Hans sange blev blandt andet spillet på BBC’s radiostationer. Han voksede op tæt på Mohammed Emwazi, også kendt som den nu afdøde, stærkt berygtede bøddel Jihad-John.