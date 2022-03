Spion i klemme: Krig lænker Paul til Rusland

Russisk frontkrig i Ukraine smadrer diplomatisk kamp for at få dømt krigsveteran hjem til USA efter spionage-retssag, som han selv kalder 'en farce'

Vladimir Putins aggressive krigsførelse i Ukraine smitter nu også direkte af på en 51-årig amerikansk forretningsmand. Den spionage-dømte mand har i snart to år hutlet sig igennem som landtidsfange i Ruslands højsikkerhedsfængsel IK-17.

Her otte timers kørsel fra Moskva rådner Paul Whelan op i uvished, mens alle forsøg på at få ham hjem til USA er stillet i bero og Ruslands forhold til supermagten forværres time for time.

Det skriver Detroit Free Press, som har forhørt sig hos centrale kilder i præsident Joe Bidens bagland og fangens tvillingebror, David. Han har i flere år kæmpet for at få Paul Whelan ud af Rusland. Helt ud!

Livet slog en kolbøtte for den amerikanske eks-soldat og sikkerhedschef i en privat virksomhed, da han i 2018 blev banket i gulvet af russiske agenter på Metropol Hotel i Moskva og anklaget for forræderi og spionage.

To år senere blev han så idømt 16 års hårdt straffearbejde i en mørkelagt straffesag, som han selv overfor BBC har betegnet som 'en farce'.

Paul Whelan fanget med et skriftligt håbefuldt budskab til det russiske retssystem under spionage-sagen mod ham i Moskva i 2020. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

Whelan: 'Latterlig affære'

Paul Whelans dramatiske anholdelse udspillede sig i forlængelse af, at forretningsmanden i 2018 deltog i venners bryllup i Moskva. Han blev fængslet efter i nogen tid i al hemmelighed at være infiltreret af, hvad han troede var en fortrolig ven.

Broderen David og deres forældre er overbeviste om, at Paul Whelan var 'på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt', og at russerne misbruger ham som 'skakbrik i en større diplomatisk intrige'.

Han hæfter sig blandt andet ved, at Paul Whelans ledige it-domæne 'paulnwhelan.com' blev opkøbt af en anonym person med IP-adresse i Hongkong:

- Det skete ud af det blå. Hvem ville gøre det bare seks uger før russerne anklagede Paul for spionage?

Paul Whelan mener selv, at han er offer for et komplot sat i værk af den russiske efterretningstjeneste og i sidste ende den politiske magtelite i Rusland. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Selv fastholder Paul Whelan med den amerikanske Ruslands-ambassadørs støtte, at han er offer for et komplot og er uskyldig i alle anklagerne.

- Hele affæren er latterlig, har han sagt i et sjældent interview med BBC.

Men efterretningstjenesten FSB har været ubøjelig. Det samme var dommerne i den lukkede retsproces, som Whelans forsvarere har fået forbud mod at belyse.

Fangenskab i ødemarken

Det er dog sivet ud, at amerikaneren blev fundet skyldig i at have modtaget et usb-stik med prekære oplysninger om navne på folk med betroede stillinger i Rusland.

Rusland har alle trumferne og stillede sidste år krav om løsladelse af flere kriminelle russere i amerikansk fangenskab, hvis man skal tage Paul Whelans skæbne op til ny overvejelse.

Paul Whelan bag tremmer i Rusland. Hans håb om at gense sin familie i USA inden for en overskuelig årrække er indtil videre blevet skudt i sænk af krigen i Ukraine. Foto: Shamil Zhumatov/Ritzau Scanpix

En ulighed i kravene, som har fået topfolk i USA's magtapparat til at gå i baglås.

USA's skiftende udenrigsministre har dog garanteret, at Paul Whelans løsladelse har høj prioritet, og sidste år gav hans familie i USA udtryk for, at der var håb om en diplomatisk løsning.

Men de lyse toner er blevet effektivt overdøvet af Ruslands militære offensiv i Ukraine og international fordømmelse af Vladimir Putins krigsførelse.

Paul Whelans håb og tidsbestemte fængselsstraf har i løbet af få dramatiske uger transformeret sig til noget, der ligner evig glemsel i fangenskab i ødemarken vest for Saransk.

Familiens nødhjælp: Toiletpapir og barbergrej

Paul Whelan kæmper for at holde modet oppe, mens han hutler sig igennem som langtidsfange i arbejdslejren IK-17. Den ligger i ødemarken otte timers kørsel sydøst for Moskva i Rusland. Foto: Tatyana Makeyeva/Ritzau Scanpix

Der er ikke mange lyspunkter i langtidsfangen Paul Whelans tilværelse i fangelejr IK-17.

Spænding og variation i livet manglede han ellers ikke, da han var en fri mand.

Det britiske medie The Guardian har afsløret, at han har en fortid som udsendt marinesoldat og bodyguard i Irak. Senere var han en scenevant globetrotter og hyppig gæst i Rusland i forbindelse med sit job som international 'senior manager' i sikkerhedsfirmaet Kelly Security Service.

Paul Whelan tog sig især af sager om bedrageri, vold og sexchikane, og han holdt ifølge Time Magazine også sine sociale og arbejdsmæssige forbindelser ved lige som fan af fodboldklubben Spartak Moskva.

Det eksklusive liv er fortid nu.

Overfor CNN har Paul Whelan beskrevet sin dagligdag i fængslet og arbejdslejren som udsigtsløs og nedbrydende. Han må blandt andet finde sig i at blive vækket og undersøgt flere gange hver nat, så hans vogtere kan sikre sig, at han ikke forbryder sig mod husreglerne.

'Jeg står op om morgenen'

Paul Whelans familie er opmærksom på, at den nu 51-årige tidligere forretningsmand lever på kanten af, hvad han kan klare.

Langtidsfangens forældre har - også under krigen i Ukraine, der jo ikke anerkendes som en reel krig af russerne - fået lov at opretholde en telefonforbindelse til deres søn.

Hans bror og søster har også aflagt adskillige besøg i Rusland. Ikke kun for at besøge Paul Whelan, når det har været muligt, men også i deres betræbelser på at holde den amerikanske regering op på løfter om at hjælpe den spionage-dømte mand og tale hans sag.

Med sig har de desuden haft toiletpapir og barbergrej, som er akutte mangelvarer, bøger til lystlæsning, tøj og A4-ark, som Paul Whelan omdanner til breve og fortællinger om den fastlåste situation, han er havnet i.

Selv forsøger Paul Whelan hele tiden at holde modet oppe.

- Jeg står op om morgenen og prøver at være så positiv, som jeg kan, sagde han forrige år til BBC.

Rusland rækker ud til gangstere

Den russisk-tadsjikkiske narko-købmand fotograferet i forbindelse med sin overførsel til New York fra Bangkok i 2010. Nu afsoner han en lang fængselsstraf i USA. Foto: AP

USA’s kamp for at få Paul Whelan udleveret er i Rusland blevet mødt med krav om en fange-udveksling af de to langtidsdømte gangstere Viktor Bout og Konstantin Yaroshenko.

Den nu 55-årige Viktor Bout med tilnavnet ’Dødens købmand’ afsoner en dom på 25 års fængsel i USA. Han var i sin kriminelle storhedstid global mellemmand i handler med russiske våben. Han stod efter FBI's mening i forbindelse med guerilla-bevægelser, forbrydersyndikater og lyssky milistsledere. Det er et åbent spørgsmål, om han også udførte tjenester for Rusland.

Viktor Bout i arresten i Bangkok efter sin anholdelse i 2008. Foto: Sakchai Lalit/AP

Bouts dage som en fri mand sluttede i 2008, da han blev opsporet og arresteret af amerikanske agenter i Bangkok.

- Jeg deler synspunkter med Jesus Kristus, Buddha, Zarathustra og Krishna’, forklarede han i 2012 i et interview til Ruslands statsejede nyhedsbureau Ria Novosti.

Den anden langtidsfange, som russerne gerne vil have udleveret, er pilot og narko-kurer Konstantin Yaroshenko, som i 2011 blev idømt 20 års fængsel i New York efter at være anholdt i Liberia.

Den nu 53-årige mand blev fløjet over Altlanten og fundet skyldig i at stå bag planer om at importere kokain til en salgsværdi af op imod en milliard kroner til USA.