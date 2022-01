Spionchef sidder fængslet i lækagesag

En af de fire personer, der i december blev anholdt og sigtet for at lække fortrolige oplysninger, er chefen for FE, Lars Findsen

Det er Lars Findsen, chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der er fængslet i lækagesag. Det er kommet frem ved retsmøde mandag, hvor et navneforbud er ophævet.

Lars Findsen har siddet fængslet siden sin anholdelse i december, men på grund af et navneforbud har det ikke tidligere været muligt at beskrive, at det var den øverste chef for tjenesten, der sad fængslet.

Sagen har været omgærdet af stor mystik siden PET’s anholdelser af fire nuværende og tidligere ansatte i PET og FE.

Men til dagens retsmøde ønskede Lars Findsens forsvarere, at navneforbuddet blev ophævet, og det kom dommeren altså i møde.

Findsen mødte op til dagens retsmøde iført jakkesæt, og kiggede på et tidspunkt rundt blandt tilhørerne fra pressen og smilede.

Sigtet

Det er uvist, præcis hvad Lars Findsen er sigtet for at have gjort, men ifølge en pressemeddelelse udsendt af PET, var de fire anholdte blandt andet sigtet efter straffelovens paragraf 109, stk. 1.

Paragraffen handler om videregivelse af fortrolige oplysninger og har en strafferamme på op til 12 års fængsel.

Lars Findsen blev ellers få dage efter sin fængsling renset for mistanke af den såkaldte FE-kommission, der skulle undersøge Forsvarets Efterretningstjeneste samt de ansattes ageren.

Her fandt kommissionen imidlertid ingen anledning til kritik af hverken FE eller dens ledelse.

Historisk

Ifølge professor i strafferet, Jørn Vestergaard, fra Københavns Universitet skal man hele 41 år tilbage i tiden for at se, hvornår paragraffen sidst blev brugt.

- Det er højst usædvanligt! Der er vist ikke dømt efter paragraffen siden straffesagen mod den østtyske spion Jörg Meyer i 1980, har han tidligere sagt om paragraffens anvendelse.

Opdateres ...