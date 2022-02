Spionchef skal blive bag tremmer

En dommer har efter mere end 10 timer i Københavns Byret fredag besluttet, at Lars Findsen skal blive bag tremmer i fire uger mere

En dommer i Københavns Byret har fredag bestemt, at chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Her skal han sidde frem til 3. marts.

Det oplyser Københavns Byret til Ekstra Bladet.

Lars Findsens forsvarsadvokat, Lars Kjeldsen, fortæller foran byretten, at spionchefen er skuffet over afgørelse.

Foto: Anthon Unger

Afgørelsen kommer efter en lang dag i retten, som pressen har været afskåret fra at dække. Godt 10 timer har retsdagen varet.

Først forlød det ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at man ventede, at afgørelsen ville falde omkring klokken 17. Først mere end to timer senere forelå den.

Han har allerede siddet varetægtsfængslet i knap to måneder.

Mystisk bog

Spionchefen blev ført ind i retslokalet fredag morgen klokken lidt i ni.

I hånden havde han bogen 'Alt det lys vi ikke ser' af Anthony Doerr. Lars Findsen lagde den prisvindende roman på bordet, da han indtog vidneskranken. Flere gange trommede han på bogen med fingrene, mens det blev diskuteret, hvorvidt dørene skulle forblive lukket ved retsmødet.

Om der lå et signal i den medbragte bog eller den titel, eller om spionchefen blot havde den med som underholdning i pauserne har været et mysterium.

Forsvarsadvokaten siger dog efter dommerens beslutning, at det blot handler om, at det er den bog, Lars Findsen læser lige nu.

Fortsat hemmeligt

De konkrete sigtelser mod Lars Findsen er fortsat uvisse for offentligheden. I begyndelsen af dagens retsmøde begrundede anklageren hemmelighedskræmmeriet med, at man vil røbe statshemmeligheder ved at offentliggøre sigtelsen.

Men i en pressemeddelelse udsendt af PET i forbindelse med anholdelsen af blandt andre Lars Findsen 8. december 2021, fremgik det, at de anholdte blandt andet er sigtet efter straffelovens paragraf 109 stk. 1.

Paragraffen omhandler videregivelse af fortrolige oplysninger og kan give op til 12 års fængsel.

'Vanvittigt'

Sidst Lars Findsen var i retten 10. januar, hvor dommeren ligeledes skulle tage stilling til fortsat fængsling, valgte han at henvende sig direkte til pressen og kaldte sagen for 'vanvittig'. Han sagde også, at han nægtede sig skyldig.

Fredag kom Findsen ikke med nogen kommentarer direkte til de fremmødte journalister. Mens dommeren var ude for at votere, spurgte forsvarsadvokat Lars Kjeldsen om, hvorfor der sad en 'kæmpestor betjent' bag Lars Findsen.

Anklagerne i sagen ønskede dog ikke at svare på, hvorfor der sad en betjent lige bag ved spionchefen. Der var yderligere to betjente med øresnegle til stede i det lille retslokale.

