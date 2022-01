Spionchef skal blive i fængsel

En dommer i Københavns Byret har her til aften bestemt, at chef for Forsvarets Efterretningstjenete Lars Findsen skal forblive fængslet foreløbig frem til 4. februar.

Det oplyser Københavns Byret til Ekstra Bladet.

Mandag morgen klokken 10 mødte Lars Findsen op i Københavns Byret flankeret af sine to forsvarere, og det blev ligesom ved grundlovsforhøret i december endnu en lang dag i retten for spionchefen.

Dommer i Københavns Byret traf nemlig først afgørelse om, at Lars Findsen skal forblive bag tremmer klokken 18 i dag, oplyser retten.

4. februar vil 57-årige Lars Findsen have siddet fængslet i knap to måneder.

Hemmeligt

Det er fortsat uvist, præcis hvad Lars Findsen er mistænkt for at have gjort, da sigtelserne imod ham holdes hemmelige.

Men i en pressemeddelelse udsendt af PET i forbindelse med anholdelsen af blandt andre Lars Findsen 8. december, fremgik det, at de anholdte blandt andet er sigtet efter straffelovens paragraf 109 stk. 1.

Paragraffen omhandler videregivelse af fortrolige oplysninger og kan give op til 12 års fængsel.

'Vanvittigt'

Lars Findsen selv var tydeligt ikke tilfreds med sigtelserne imod ham, og at sagen er omgærdet af så stor hemmelighed, at pressen ikke engang kan få oplyst, hvad han er sigtet for, gav han udtryk for i byretten mandag.

Findsen kiggede på et tidspunkt ud på de tilhørerne journalister i lokalet og sagde, at han nægtede sig skyldig i sigtelserne, og at han fandt sagen 'vanvittig'.

Udover Lars Findsen blev også tre andre nuværende og tidligere ansatte i PET og FE anholdt omkring 8. december, og de er alle løsladt fra varetægtsfængslingen, men er fortsat sigtet i sagen.

Om Østjyllands Politi, der har overtaget sagen fra PET, over den seneste måned har fået fat i flere beviser mod Findsen, der muliggør yderligere efterforskning, eller hvad der er baggrunden for, at dommeren imødekom anklagemyndighedens ønske om at forlænge fængslingen vides ikke.