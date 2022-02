Spionchef vil løslades og går til landsretten

Den fængslede spionchef Lars Findsen kærer sin varetægtsfængsling til Østre Landsret. Det fortæller hans advokat, Lars Kjeldsen, til Ritzau.

Findsen, som er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, blev anholdt 8. december sammen med tre andre efterretningsfolk og sigtet for at røbe statshemmeligheder. Findsen sidder som den eneste stadig bag tremmer.

Den 4. februar bestemte en dommer, at det skal han fortsætte med. Og det er den afgørelse, som Lars Findsen og hans advokat nu har indbragt for Øsre Landsret.

- Det gør vi, fordi vi mener, at byrettens kendelse er forkert. Og mere er der ikke at sige til det siger Lars Kjeldsen.

Advokaten oplyser til Ritzau, at han og hans klient har forlangt, at spørgsmålet skal behandles i en såkaldt mundtlig forhandling, altså ved et egentligt retsmøde.

Normalt bliver spørgsmål om varetægtsfængsling ved landsretterne behandlet skriftligt, men en sigtet har i retsplejeloven krav på at spørgsmålet behandlet mundtligt, når der er tale om en varetægtsfængsling, som strækker sig ud over tre måneder.

Hvad Lars Findsen nærmere bestemt er sigtet for, er endnu en hemmelighed. For alle retsmøder i sagen har indtil videre kørt for såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, hvad han er mistænkt for at have gjort.

Der har i medierne været spekuleret fra flere kanter i, hvad sagen kan dreje sig om. For eksempel oplysninger om Danmarks samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Dette samarbejde har været omtalt i medierne, og omtalen kan muligvis være baseret på en læk. Der har også været spekuleret i, at sigtelsen kan dreje sig om andre mediehistorier.

Lars Findsen selv har kaldt sagen for 'vanvittig' og sagt, at han vil have sigtelsen frem. Det gjorde han ved et retsmøde i januar, hvor han henvendte sig til de fremmødte journalister, inden dommeren valgte at lukke dørene.

Ud over Lars Findsen er Venstres Claus Hjort Frederiksen sigtet i sagen - han er tidligere forsvarsminister og har derfor også fortrolig viden. Hjort har på Facebook oplyst, at sigtelserne mod ham er baseret på oplysninger, som har været fremme i den offentlige debat.

Da Findsen blev anholdt i december blev tre andre også anholdt. En af dem blev løsladt efter endt afhøring, mens Findsen og to andre blev fremstillet i grundlovsforhør.

Retten løslod en af de sigtede, og efter nogle dage valgte politiet så af egen drift at løslade yderligere en, så kun Findsen er fængslet i sagen.

Ved det seneste retsmøde valgte retten at udvide grundlaget for varetægtsfængslingen. Indtil da have Findsen været fængslet på en såkaldt begrundet mistanke om, at han var skyldig, og en formodning om, at han på fri fod ville kunne lægge hindringer i vejen for den videre efterforskning.

Med ved retsmødet 4. februar vurderede dommeren, at der også ville være en risiko for, at Findsen på fri fod ville begå ny ligeartet kriminalitet.