Spionchefen i retten: Havde bog med

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Lars Findsen kom ikke med nogen bemærkninger til pressen, da han fredag morgen blev ført ind i Københavns Byret.

Til gengæld havde han medbragt bogen 'Alt det lys vi ikke ser' af Anthony Doerr. Spionchefen lagde bogen på bordet, da han indfandt sig i vidneskranken. Flere gange trommede han på bogen med fingrene, mens anklagere og forsvarere besluttede, hvorvidt dørene skulle forblive lukket.

Hvorfor Lars Findsen havde taget bogen med, er dog fortsat et mysterium.

Anklagerne i sagen argumenterede for, at sigtelserne mod Lars Findsen fortsat skal holdes hemmelige for offentligheden, eftersom den indeholder statshemmeligheder. Han henviste desuden til, at det er de samme bestemmelser, man bruger i spionagesager.

Det blev besluttet at lukke dørene ved dagens retsmøde. Dermed blev de 13 fremmødte medier bedt om at forlade retslokalet.

- Anklager har begæret om lukkede døre under retsmødet. Forsvareren havde ingen bemærkninger til det. Derfor bliver retsmødet for lukkede døre, lød det fra dommeren.

Resten af retsmødet foregår i et andet lokale end det, som pressen fik adgang til. Alle 13 medier protesterede mod dørlukningen.

Tre betjente

Mens dommeren var ude for at votere, spurgte forsvarsadvokat Lars Kjeldsen om, hvorfor der sad en 'kæmpestor betjent' bag Lars Findsen.

Anklagerne i sagen ønskede dog ikke at svare på, hvorfor der sad en betjent lige bag ved spionchefen. Der var yderligere to betjente med øresnegle til stede i det lille retslokale.

Lars Findsen fik kort efter lov til at sætte sig hen bag sine forsvarer.

Hvor lang tid retsmødet kommer til at vare er, endnu uvist. Det forrige varede ni timer.

Opdateres ...