Spionchefens fængsling: Dommer tager stilling

Lars Findsen har siddet varetægtsfængslet i knap to måneder. Fredag afgøres det, hvorvidt han skal forblive bag tremmer eller ej

Fredag skal en dommer tage stilling til, hvorvidt der fortsat er grundlag for, om FE-chef Lars Findsen skal forblive varetægtsfængslet, eller om han kan få lov til at forlade arresten.

Spionchefen har siddet varetægtsfængslet siden 8. december sidste år. Det er fortsat uvist, præcis hvad Lars Findsen er mistænkt for at have gjort, da sigtelserne mod ham holdes hemmelige.

Men i en pressemeddelelse udsendt af PET i forbindelse med anholdelsen af blandt andre Lars Findsen, fremgik det, at de anholdte blandt andet er sigtet efter straffelovens paragraf 109, stk. 1.

Paragraffen omhandler videregivelse af fortrolige oplysninger og kan give op til 12 års fængsel.

Ved forrige retsmøde 10. januar, der ligeledes handlede om, hvorvidt FE-chefen fortsat skulle sidde varetægtsfængslet, henvendte Lars Findsen sig direkte til de fremmødte journalister.

Her nægtede han sig skyldig og kaldte hele sagen for vanvittig. Han sagde samtidig, at han ønsker at få sigtelserne frem i lyset.

Eneste fængslede

Lars Findsen var én af fire nuværende og tidligere efterretningsfolk, der 8. december blev anholdt og sigtet for at dele fortrolige oplysninger. Spionchefen er den eneste, der sidder varetægtsfængslet i sagen.

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen bekræftede efterfølgende, at han ligeledes er sigtet for at bryde sin tavshedspligt.

Det er fortsat uvist, hvornår Claus Hjort Frederiksen blev sigtet, men alt tyder på, at Venstre-politikeren i mere end et år kunne slippe ustraffet af sted med åbent at tale om tophemmeligt samarbejde med USA.