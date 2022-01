Spionchefs forsvarsadvokat: - Chokerende

Det var en stor skuffelse for både Lars Findsen og hans forsvarsadvokat, at FE-chefen fortsat skal sidde varetægtsfængslet

Lars Kjeldsen, der er forsvarsadvokat for FE-chef Lars Findsen, lagde ikke skjul på sin skuffelse, da han kom ud fra det otte timer lange retsmøde uden sin klient.

En dommer afgjorde klokken 18, at Lars Findsen fortsat skal sidde varetægtsfængslet frem til 4. februar. Forsvarsadvokaten kalder det for 'chokerende'.

- Han er selvfølgelig chokeret over den behandling, han har været udsat for, og overrasket over, hvordan det er gået, fortæller Lars Kjeldsen.

Ifølge DR's oplysninger blev Findsen aflyttet af en særlig efterforskningsgruppe i månedsvis.

Lars Findsen blev anholdt og har siddet varetægtsfænglset siden 8. december. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Forsvarsadvokaten fortalte, at Lars Findsen har det godt efter omstændighederne, og han er positivt overrasket over, hvordan han håndterer sagen. Hvor FE-chefen sidder varetægtsfængslet, kan han dog ikke fortælle, ud over at det er et sted på Sjælland.

'Hemmelighedskræmmeri'

Hele sagen har været omgærdet af mystik, og det er fortsat uvist, præcis hvad Lars Findsen er mistænkt for at have gjort, da sigtelserne imod ham holdes hemmelige.

FE-chefen selv gav klart udtryk for, at han ønsker, at offentligheden skal få kendskab til sigtelserne, og navneforbuddet blev ligeledes ophævet på eget ønske. Han kalder selv sagen for 'vanvittig'.

- Vi forstår ikke baggrunden for det her hemmelighedskræmmeri, siger Lars Kjeldsen og fortæller, at det er en skuffelse, at de ikke kan offentliggøre sigtelserne.

Foreløbigt venter de på, at efterforskningen skal blive færdig, oplyser forsvarsadvokaten til spørgsmålet om, hvad de vil gøre nu.