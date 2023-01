Spirituskørsel i letbanespor skabte kaos

Letbanetrafikken i Aarhus-området var lørdag og søndag ramt af aflysninger, da en rød Ford Fiesta var kørt fast på skinnerne ved Lystrup Station og blokerede for sporvogns-færdslen.

Her var en kvinde i 50'erne på færde i ly af mørket, da hun havde forvildet sig ud på togskinnerne uden mulighed for at køre væk fra stedet igen. For bilen sad fast.

Kvinden var dog ikke helt ved sine fulde fem, da hun satte sig bag rattet. Og det var hun heller ikke, da hun søndag aften egenhændigt igen forsøgte at flytte bilen fra skinnerne, oplyser Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

I første omgang var kvinden kørt fast med bilen mellem to spor ved Lystrup Station. Foto: Jan Krog

- Kvinden er ikke kommet noget til, da hun i begge tilfælde havde forvildet sig ud på letbaneskinnerne. Men hun er begge gange blevet sigtet for spirituskørsel

- Der er blevet foretaget en blodprøve for at fastslå, hvad kvinden havde i blodomløbet, mens hun har ført bilen, men her har vi endnu ikke fået et svar på prøven

I første omgang blokerede bilen letbanedriften for rute L2 på aftenafgangene mellem 20.51 lørdag aften til 01.51 søndag nat. Det skriver Stiften.

Men søndag aften tog kvinden sagen i egen hånd, drejede nøglen om i tændingen, satte hænderne på rettet og prøvede at manøvrere væk fra Lystrup Station. Kvindens røde Ford Fiesta endte dog med at sidde fast mellem spor og perron, og derfor måtte Aarhus Letbane på ny aflyse afgange søndag aften mellem Lisbjerg og Lystrup.