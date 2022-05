Spøgelsesbilist i uheld

En spøgelsesbilist er søndag morgen forulykket på Rute 21 i sydgående retning vest for Holbæk.

- 06.03 får vi en anmeldelse om et solouheld på Rute 21, siger Thomas Hartmann, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands politi til Ekstra Bladet.

- Vi finder så ud af, at hun har kørt mod færdselsretningen i et stykke tid, siger han.

Det er en ung kvinde i 20'erne, som er forulykket, og i følge politiet er hun lettere tilskadekommen.

- Da vi kommer frem, finder vi ud af, at hun er synligt påvirket. Hun er lettere tilskadekommen efter uheldet, siger Thomas Hartmann

Kvinden er anholdt i forbindelse med ulykken.

Politiet forventer at være tilstede i en del timer, og der vil være spærret af fra Asnæs i sydgående retning.

- Der er inspektør på vej, og vi forventer at være tilstede i nogle timer. Det er for snævert til at vende, så vi har spærret af fra Asnæs frakørslen, siger vagtchefen.

Hvis du har set en lyseblå personbil, som har kørt mod færdselsretningen, så vil politiet gerne høre fra dig på 114.

Klokken 08.36 oplyser Midt- og Vestsjællands politi på Twitter, at undersøgelserne på stedet er afsluttet, og der nu er åbnet op for færdslen på stedet.