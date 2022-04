Spøgelsesbilist i vanvids-beslutning

En kvindelig bilist tog en noget drastisk beslutning torsdag eftermiddag, da hun ved en fejl missede en afkørsel på Sydmotorvejen nær Rødby.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

I stedet for at fortsætte og finde en anden rute, som man nok normalt ville gøre i en sådan situation, valgte den 64-årige kvinde en noget farligere måde at komme tilbage på sporet.

Hun besluttede sig nemlig for at vende bilen midt på motorvejen og køre mod kørselsretningen, så hun kunne komme af 'det rigtige sted'.

Et vidne til den meget farlige episode slog alarm til politiet, fortæller kommunikationsmedarbejder Jacob Rytz Hansen.

- En anden kvinde ser hende og forsøger at advare modkørende bilister om, at der er en, der kører i den forkerte retning, ved at blinke med lygterne.

- Og så kontakter hun politiet, fortæller Jacob Rytz Hansen.

Den 64-årige blev efterfølgende sigtet telefonisk. Hun erkendte forholdene og kan derfor se frem til et klip i sit kørekort.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.17.