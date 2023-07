Spøgelsesbilist med tårnhøj promille: Fængslet

Det kostede kørekortet, bilen og en tur i brummen.

En 49-årig mand er blevet dømt for vanvidskørsel med en tårnhøj promille efter en farlig køretur i Ishøj.

Det skriver Københavns Vestegns Anklager på Twitter.

Fuld spøgelsesbilist

Ifølge anklagerne blev manden i første omgang stoppet, efter politiet havde fået anmeldelser om, at han kørte mod trafikken på Ring 5 i Ishøj.

Efterfølgende viste det sig, at manden havde kørt med en promille på 'mindst 2,28' - et niveau, der ifølge sundhed.dk både kan betyde 'svære problemer med at styre balance og bevægelser', og der er endda risiko for at komme i 'hypnotisk tilstand'.

Og når promillen overstiger 2,0, betegnes det ifølge færdels- og straffeloven som decideret vanvidskørsel.

Manden er derfor både ifømt 20 dages fængsel og frakendelse af førerretten i tre år. Herudover blev mandens bil konfiskeret, skriver Vestegnens Anklager på Twitter.