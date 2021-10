Spøgelsesbilist skyld i ulykke med to dræbte

To menneskeliv sluttede brat onsdag aften, da en 79-årig mand i sin bil frontalt kørte ind i en 60-årig mand. Ulykken skete på Nordjyske Motorvej mellem frakørslerne ved Ødum og Sdr. Borup syd for Randers.

Østjyllands Politi oplyser torsdag i sin døgnrapport, at den 79-årige mand kørte mod nord i det sydgående spor. Han var med andre ord det, som kaldes en spøgelsesbilist.

Ulykken skete kort før klokken 22. Politi og redningsmandskab ankom ifølge døgnrapporten kort efter til ulykkesstedet. Med hjertemassage forsøgte man at redde begge mænd. Men forgæves. De blev erklæret døde på stedet.

Spøgelsesbilisme er et forholdsvist sjældent fænomen.

Vejdirektoratet udgav i 2011 en rapport, hvor man analyserede 100 af de i alt 943 indberetninger om spøgelsesbilister, der var registreret i en periode på ti år frem til 2009. I cirka hvert sjette tilfælde blev spøgelsesbilisten pågrebet.

Rapporten viste, at trafikspøgelserne opstår, når folk forvilder sig ind på en frakørselsrampe, fordi de forveksler den med en tilkørselsrampe. Eller fordi de vender om på motorvejen og fortsætter tilbage mod trafikretningen. Oftest sker det i mørke.

Rapporten slog også fast, at spøgelsesbilisterne ofte var påvirkede af eksempelvis alkohol. Derudover viste det sig, at ældre personer var overrepræsenteret i statistikken.

37 af de 100 trafikspøgelser, Vejdirektoratet så nærmere på, var over 65 år. Ni af dem var demente.

En opgørelse fra Vejdirektoratet sidste år viste, at antallet af spøgelsesbilister var faldet markant og i 2019 var på sit laveste niveau i 15 år.

Myndigheden mener, at faldet i nogen grad skyldes, at man er begyndt at opsætte stoptavler ved motorvejsramper i så lav højde, at de bliver fanget af bilernes lygter, hvis man er på vej den forkerte vej.

Tidligere krævede færdselslovens regler, at ældre over 75 skulle gennem løbende obligatoriske lægetjek for at kunne beholde kørekortet. Men det valgte et flertal i Folketinget at afskaffe i 2017.

Vejdirektoratet råder bilister, som måtte møde en spøgelsesbilist, at holde til højre på motorvejen. Spøgelsesbilisten vil ofte tro, at han eller hun kører på en tosporet landevej og selv holde til højre.

Man bør sætte farten ned og undgå at overhale. Men farten skal ikke så langt ned, at ens medtrafikanter begynder at overhale.

Derudover skal man kontakte alarmcentralen på 112, så politiet kan alarmeres.