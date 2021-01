Spor på motorvej spærret efter uheld

Et uheld på Frederikshavnmotorvejen har fredag eftermiddag kortvarigt betydet, at motorvejen har været spærret i sydgående retning mellem frakørsel 12 Sæby N og frakørsel 13 Sæby S.

Vejen er dog siden blevet åbnet igen i det ene spor.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Nordjyllands Politi har tidligere skrevet på Twitter, at man er kørt ud til stedet. Her advarede de i samme omgang om, at der er meget glat på stedet.

Om de glatte veje er årsag til uheldet er dog uvist. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar til uheldet fra Nordjyllands Politi.

Vejen ventes ifølge Vejdirektoratet at blive genåbnet helt tidligst klokken 15.15.

Opdateres ...