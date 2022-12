Sporingsudstyr gav fire anholdte

Fire mænd er anholdt efter to indbrud i samme maskinforretning

Fire mænd blev anholdt torsdag efter to indbrud nætterne før i samme maskinforretning i Store Heddinge på Stevns.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I forbindelse med de to indbrud blev der blandt andet stjålet svejseværk, el-værktøj og robotplæneklippere.

Gerningsmændene var dog ikke opmærksomme på det sporingsudstyr, der var installeret i flere af tyvekosterne. Det var derfor ingen sag for de ansatte at finde dem igen allerede torsdag formiddag.

Fundet!

En 34-årig mand fra Fakse Ladeplads havde valgt Albertslund som opbevaringssted for sit tyvegods, så her kunne Vestegnens Politi hjælpe nabo-politikredsen med at anholde den første formodede gerningsmand til indbruddet.

Fakse Ladeplads var også stedet, hvor det resterende maskinværktøj i følge sporingsudstyret befandt sig.

Her kunne Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi også være nabokredsen behjælpelig og foretage anholdelse af tre mænd i alderen 26 - 63 år.

De resterende tyvekoster kunne spores til en aflåst varebil i Strøby på Stevns, som politiet indtil videre har beslaglagt.