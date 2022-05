Sporløst forsvundet: Hvor er Omra?

Ingen har set Omra Khanwali, siden hun forlod sit hjem fredag morgen og søndag er der stadig intet nyt om hendes færden.

Det fortæller Eskild Brodersen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet meldte hende savnet lørdag morgen efter, at familien har forklaret, at hun ikke kom hjem fra skole fredag, som aftalt, og det viste sig, at hun aldrig var mødt ind.

Politiet har indhentet overvågning fra ruten fra hendes hjem på Amager til skolen, der også ligger på Amager, men er søndag morgen ikke færdig med at gennemgå materialet, forklarer Eskild Brodersen.

Han oplyser, at man stadig både kigger i retning af, at det er muligt, at hun er taget afsted af egen fri vilje, og at der kan ligge en kriminel handling bag hendes forsvinden.

Vil I stadig ikke oplyse hvilken rute, man formoder, at hun har taget på vej til skole eller hvilken skole, at det drejer sig om?

- Nej, vi kommer ikke med flere oplysninger lige nu, afslutter efterforskningslederen.

Umulig eftersøgning

Tidligt søndag morgen oplyste Anders Lykkegaard Nielsen fra Københavns Politi til Ritzau, at der ikke er nogen stor eftersøgning undervejs.

- Problemet er, at vi ikke har nogen steder at søge efter hende. Vi kan ikke sende en patrulje hen til et konkret område og lede efter hende, fordi vi ikke aner, hvor vi skal sætte den ind, forklarede han.

Hvis man ser pigen eller har oplysninger om, hvor hun befinder sig, bedes man kontakte 114.