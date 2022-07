Sprænger straframme: Eksrocker dømt som narkobagmand

I en større narkosag, der kørte ved Retten i Aarhus, er der i dag blevet uddelt anseelige domme på ganske mange års fængsel.

Sagens to hovedmænd, Jan Pihlkjær Andersen og Brian Tito Danielsen fik henholdsvis 18 og 16 års fængsel for produktion og videresalg af mindst 316 kilo amfetamin.

Yderligere ni personer er dømt for at være mindre fisk i narkoligaen, skriver politiet i en pressemeddelse.

Jan Pihlkjær Andersen er tidligere HA-rocker. Lige omkring anholdelsestidspunktet meldte rockeren sig ud af klubben, viser Ekstra Bladets research.

I forbindelse med anholdelserne, omtalte Ekstra Bladet sagen.

I pressemeddelelsen beskrives det, hvordan to af de dømte blev anholdt ved en koordineret aktion i juli 2020 på en landejendom nær Odder. Ved anholdelsen var mændene i færd med at producere amfetamin i et lokale, som var særligt indrettet til formålet. De blev fundet i besiddelse af ca. 71 kilo færdigblandet amfetamin, en større mængde amfetaminolie og materialer til amfetaminproduktion.

Havde narkobase ved Odder

I mændenes lager på en anden adresse i Odder-området blev der også beslaglagt amfetamin og amfetaminolie. Samlet set blev mændene fundet i besiddelse af materiale til produktion af i alt ca. 165 kilo amfetamin. Der blev samtidig beslaglagt et kilo kokain og et kilo MDMA.



Amfetaminen, som de to mænd fremstillede, blev i vidt omfang overdraget til købere på parkeringspladsen ved dagligvarebutikken Lidl i Odder. Her skulle købere typisk signalere med en synlig Cocio-flaske, så sælgerne kunne se, hvem de skulle handle med.

De to mænd og en række af de andre dømte benyttede telefoner med den krypterede tjeneste EncroChat til at koordinere og planlægge produktion og videresalg af amfetamin.

Retten fandt blandt andet på baggrund af EncroChat-kommunikationen, at de to bagmænd i en periode forud for anholdelsen havde produceret yderligere 152 kilo amfetamin, som løbende var blevet videresolgt.



Retten har ved dommen taget en særbestemmelse i straffeloven - § 88 - i brug, idet retten har lagt til grund, at kriminaliteten blev begået under særdeles skærpende omstændigheder og dermed sprængt strafferammen på 16 års fængsel.

- Det er en spektakulær og omfattende sag, og vel nok den hidtil største sag om fremstilling af amfetamin i Danmark. Jeg glæder mig over, at et vedholdende efterforskningsteam, et effektivt europæisk politisamarbejde og en målrettet indsats i NSK’s anklagemyndighed nu har ført til, at i alt 18 personer er idømt lange fængselsstraffe i dette sagskompleks, udtaler specialanklager Jacob Gents, National enhed for Særlig Kriminalitet.

Penge konfiskeret

I forbindelse med dommen har retten konfiskeret ca. 1,5 mio. kroner hos hver af de to bagmænd, og over 800.000 kroner hos en af de andre dømte i netværket. Retten konfiskerede tillige større pengebeløb hos de øvrige dømte personer.

Ud over de to hovedmænd blev følgende dømt i sagen: Kim Kjærgaard Andersen fik 15 års fængsel, Karsten Waarst Schou fik 16 års fængsel, Kenneth Nielsen fik ni års fængsel, Nicki Schmücker Sørensen fik 13 års fængsel, Ricki Sørensen fik 12 års fængsel mens Bjarke Søgaard Belmann fik ni års fængsel. Sidstnævnte er en tillæggstraf.

En 51-årig kvinde, blev idømt 2,5 års fængsel for sin rolle med hensyn til 1 kilo amfetamin. Heraf blev 2 år gjort betinget.

Desuden fik Preben Kjærskov Nielsen to et halvt års fængsel.

Ud over de 11 personer, der nu er dømt, har syv andre mænd tidligere tilstået at have handlet med amfetamin og er samlet blevet idømt mere end 27 års fængsel.