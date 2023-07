Sprængfarligt fund i dødsbo

Ammunitionsrydningstjenesten fik tirsdag noget at tage sig til på Bornholm

Under oprydningen i et dødsbo i Rønne blev der tirsdag gjort et uhyggeligt fund.

Intet mindre end 500 gram formbart plastiksprængstof og en røggranat gemte sig nemlig i boet, viste det sig.

Det skriver Bornholms Politi i døgnrapporten.

Fundet betød, at både politi og ammunitionsrydningstjenesten (EOD) måtte på banen. Sidstnævnte for at tage sig af det potentielt farlige sprængstof.

Til Bornholms Tidende siger Karoline Geertsen Keller, kommunikationsmedarbejder ved Bornholms Politi, at begge fund nu er destrueret.

– Det er ikke usædvanligt, at vi af den ene eller den anden grund kommer ind over dødsboer, fortsætter hun.

Ordensmagten oplyser videre, at både sprængstof og røggranat tilhørte den afdøde.

Ingen er sigtet i sagen.