Sprang ned på skinnerne for at redde kvinde: - Jeg gik i panik

Stephanie Kyster tænkte dårligt nok, før hun hoppede ned på togskinnerne for at redde den 29-årige kvinde, der var blevet skubbet derned af en aggressiv mand

21-årige Stephanie Kyster sad på en bænk på perron fem på Valby Station mandag aften. På bænken ved siden af hende sad en 29-årig kvinde, der kort tid efter skulle ligge bevidstløs på skinnerne.

Stephanie fortæller, at en mand kom ned på perronen, og at han virkede påvirket. Han gik forbi hende og fortsatte langs perronen, hvor han henvendte sig til en gruppe drenge.

Efter lidt tid vendte han tilbage til det sted, hvor Stephanie sad. Han gik lige forbi hende og hen til den 29-årige kvinde, der sad på bænken ved siden af hende, hvor hun kunne høre, at kvinden råbte, at han skulle stoppe.

Prøvede at få ham væk

- Jeg gik hen til dem, fordi jeg ville sige til ham, at han skulle skrue ned eller gå væk. Men så hidsede han sig op og begyndte at fronte mig, og jeg trak mig tilbage, fordi han lignede en, der havde tænkt sig at slå, hvis man sagde noget til ham, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun nærmest bakkede væk fra manden og gik lidt væk fra den bænk, de stod ved.

- Så var det som om, situationen spidsede til. Nærmest inden jeg nåede at få set mig om, var de henne ved kanten af perronen, og så trak han hende ned, alt imens hun skreg og slog ud efter ham for at afværge.

Hun fortæller, at de fleste tilstedeværende på perronen fokuserede på at komme væk fra manden - hende selv inklusiv. Men da hun indså, at kvinden ikke selv var kommet op fra skinnerne, skred hun til handling.

Stephanie var på vej ind mod København, hvor hun skulle mødes med sine veninder, da hændelsen fandt sted. Foto: Anthon Unger

Gik i panik

- Jeg så, at hun lå nede på skinnerne med ansigtet mod jorden, og hun bevægede sig ikke. Og så hoppede jeg ned til hende, fordi jeg ville hjælpe hende op. Men hun reagerede ikke. Jeg tror, hun var bevidstløs.

Men imens hun stod ved kvinden på skinnerne, så hun, at der kom et tog med kurs mod dem.

- Jeg gik i panik, og jeg begyndte at råbe, at hun skulle rejse sig op og prøvede at rive i hende. Og så begyndte jeg at vinke til toget, for jeg tror ikke, de kunne se hende, når hun lå ned, og det var mørkt.

Andre tilstedeværende på perronen begyndte også at signalere til toget, at det skulle stoppe. Og med en katastrofeopbremsning lykkedes det togføreren at standse, før toget nåede til det sted, hvor kvinden lå, og Stephanie stod.

- Jeg husker det som om, at det var meget instinktivt. At hun lignede én, der havde brug for hjælp.

- Jeg ænsede i hvert fald ikke, at der kunne komme et tog. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg tænkte noget, for ellers var jeg ved Gud aldrig hoppet ned på togskinnerne uden at kigge, fortæller Stephanie Kyster.

To andre kom efter nødstandsningen ned på skinnerne og hjalp den unge kvinde med at få den 29-årige op, som efterfølgende kom til sig selv igen og blev kørt på skadestuen.

Formodet gerningsmand varetægtsfængslet

Manden, der af politi og vidner blev udpeget som gerningsmanden, blev kort efter episoden anholdt. Tirsdag blev han under et grundlovsforhør i dommervagten på Frederiksberg varetægtsfænglset i tre uger.

Ifølge sigtelsen havde han forinden episoden på perron fem skubbet en 19-årig kvinde ind mod væggen, hvorefter han tildelte hende knytnæveslag i hovedet og på kroppen. Herefter gik han ned og henvendte sig til den 29-årige og sparkede hende på skinnebenet, hvorefter situationen udviklede sig.

Ifølge den sigtede havde den 29-årige kvinde selv henvendt sig til ham, og hun havde været meget aggressiv, mens hun havde talt om Skat.

Klokken lige før 22.30 blev politiet kaldt ud til Valby Station, hvor en mand havde overfaldet to kvinder. Foto: Emil Agerskov

Nægtede at have skubbet hende ned på skinnerne

Manden afviste at have slået hende og sagde, at det udelukkende var for at holde hende væk, at han skubbede til hende. Han afviste at have skubbet hende ud på skinnerne.

Han oplyste, at han havde drukket en liter whisky og var meget fuld. Den 34-årige fik oversat alt via en tolk og forklarede, at han kom til Danmark fra Jordan for et år siden med henblik på familiesammenføring, men at hans kone kort tid efter smed ham ud. Siden har han sovet hos venner og bekendte.

Han er sigtet for legemsangreb af særlig rå, farlig eller brutal karakter, simpel vold og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv og legeme. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i sigtelserne, men han erkendte at have været på Valby Station mandag aften.

Han var ikke tidligere straffet, men han har to sigtelser fra henholdsvis 7. og 11. juli i år for vold og forsøg på vold.